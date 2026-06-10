Парки, игровое кино и мерч: в "Союзмультфильме" рассказали о планах развития "Союзмультфильм" планирует снять игровое кино и расширить брендинговую линейку

Москва10 июн Вести."Союзмультфильм" планирует развиваться в полнометражном игровом кино, а также выпускать мультсериалы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.

Она подчеркнула, что киностудия при этом останется верна традиционной работе над созданием короткометражной анимации и держит двери открытыми для новых режиссеров мультипликации.

Мы будем делать сериальную анимацию, выпускать новые эпизоды уже полюбившихся проектов, таких как "Простоквашино" и "Чебурашка". Также будем запускать новые сериальные проекты, такие как, например, мультфильм для самых маленьких "Крошки", который мы запустим в этом году. Это о том, какими герои "Союзмультфильма" были в детстве перечислила Слащева

Также сейчас в работе полнометражные фильмы: "Малуша и заколдованный принц" и "Тайны Чароводья". Оба фильма являются экранизациями произведений российских писателей.

Новое направление для "Союзмультфильма" — в этом году мы запустили направление игрового кино. Теперь мы будем делать также детское и семейное игровое кино. Мы много поработали за последние пять лет в партнерствах с игровыми продюсерами, с крупными производителями игрового кино, и в этом году решили запустить такое направление самостоятельно рассказала она

Кроме того, студия планирует развиваться в производстве брендированных товаров — игрушек, одежды и других вещей, — а также в создании развлекательных и развивающих детских центров и парков.