Москва10 июн Вести.Популярность Чебурашки объясняется тем, что его история затрагивает вечные темы — поиск друзей в незнакомом мире, одиночество и взаимоотношения с обществом, рассказал ИС "Вести" гендиректор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Мультфильмы 1960-70‑х годов заложили традицию "анимационного реализма": персонажи, включая говорящих животных, живут в обычных городах и сталкиваются с человеческими проблемами, а не с абстрактными сказочными испытаниями. Эта формула делает их актуальными в 21 веке, убежден он.

Драматургические конфликты, которые связаны с этими персонажами, сверхидеи, которые несли эти мультфильмы, не устаревают... Тема существа, которая попала в незнакомый мир, в незнакомое общество и пытается найти себе друзей, вечная. Взаимоотношения Чебурашки и Гены — вечные. Взаимоотношения Гены с городом, где он живет, — вечные подчеркнул Машковцев

Это, по его словам, хорошо видно на примерах персонажей мультфильмов "Чебурашка", и "Простоквашино".

10 июня "Союзмультфильму" исполняется 90 лет со дня основания.