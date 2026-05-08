Москва8 мая Вести.Анимационный фильм "Грузовички" насыщен семейными архетипами. Об этом ИС "Вести" рассказал режиссер картины Дмитрий Грачев.

По его словам, этот мультфильм – настоящее драматическое произведение.

Наш проект не для совсем прямо уж маленьких детей. Кажется, что грузовички – это что-то такое миленькое-маленькое, но на самом деле за этим всем стоит довольно большое драматургическое произведение поделился режиссер

Во время просмотра каждый зритель узнает в одном из героев мультфильма себя, считает Грачев.

Сама драматургия нашего мультфильма – она не для крошечных детей. Она, в общем, даже для подростков сойдет. Потому что многие дети, да и мы сами можем узнать себя. Например, родители узнают в персонажах себя: все эти строгие папы, зацикленные на учебе и работе, мамы, которые хотят угодить папам и мечутся между. Мы вот эти все наши семейные архетипы постарались уместить в сложный достаточно мир грузовичков объяснил Грачев

27 апреля в московском кинотеатре "Октябрь" состоялась большая премьера анимационного фильма "Грузовички". В широкий прокат картина вышла 30 апреля.

Согласно сюжету, карьерный грузовичок Саня, всю жизнь проработавший в карьере с родителями, случайно знакомится с городскими машинами – еще одним грузовичком и поливальной машиной. Друзья открывают ему огромный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается страшная угроза – проснувшийся вулкан. Теперь Сане и его друзьям предстоит придумать, как победить стихию и убедить всех грузовичков объединиться, пока не стало слишком поздно.