Российские зрители рассказали, почему фильм о Колобке стоит досмотреть до конца

"Стоит досмотреть до конца": чем российским зрителям понравился фильм о Колобке Российские зрители рассказали, почему фильм о Колобке стоит досмотреть до конца

Москва7 авг Вести.Спин-офф "Последнего богатыря", который рассказывает о подлинной, по словам создателей, истории Колобка, уже вышел в широкий прокат. Зрители со всей России в интервью ИС "Вести" поделились впечатлениями от просмотра картины.

Многие зрители отметили, что давно ждали продолжения "Последнего богатыря", и новая часть понравилась им не меньше предыдущих.

Давно ждали фильм. В первый день пошли. Интересный фильм, яркая картинка, хорошие актеры, сама история интересная, юмор. Семейный фильм. Рекомендуем к просмотру. Надеюсь, будут еще другие части. Хорошо, что у нас в России снимают такие фильмы поделилась жительница Брянска

Новый фильм рассказывает подлинную историю Колобка. Зрители узнают, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона.

Важно прививать детям русскую культуру. Это же наши народные сказки. Как они экранизированы и как создатели фильма видят свою версию создания Колобка, как его слепили, это очень интересно. И дети могут нафантазировать уже свою историю рассказала зрительница из Екатеринбурга

На кинопоказах можно встретить зрителей разных возрастов, ведь фильм интересен не только детям, но и взрослым.

Фильм очень понравился. Я вспомнила детство, как будто я у бабушки с дедушкой побывала. Я даже прослезилась. Актеры идеальные. Это было "вау", разрыв эмоций. Комедия вдохновляет, переносит тебя в детство поделилась жительница Казани

Каждый может увидеть в этой истории свое: любовь, дружба, красота, добро и зло – фильм поможет заново взглянуть на привычные вещи.

Фильм очень прекрасно снят, удивительно, интересно, и в нем заложена вековая мудрость семейной жизни. Это очень отлично показано. Огромное спасибо режиссеру за снятый фильм, смотреть его одно удовольствие, на одном дыхании, и малышам, и взрослым. Я еще раз приду и посмотрю рассказал пенсионер из Воронежа

До самого конца напряжение в фильме не угасает. И развитие событий никого не оставляет равнодушным.

Мне очень понравилась последняя песня. Это было великолепно. Специально сейчас стояли, не выходили, чтобы послушать текст песни. До конца обязательно нужно досидеть поделились зрители из Белгорода

Картина снята при участии телеканала "Россия". Премьера состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь". В широкий прокат фильм вышел 6 августа.