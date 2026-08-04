Комик Журавлев рассказал, как юмор помог ему на съемках фильма о Колобке Журавлев: в комедии "Последний богатырь. Колобок" много драматургических ходов

Москва4 авг Вести.Комедия "Последний богатырь. Колобок" отличается множеством драматургических ходов, отметил актер Дмитрий Журавлев.

В картине режиссера Антона Маслова актер сыграл роль Тихона - доброго пекаря, в тело которого вселяется Колобок. Его озвучил актер и шоумен Гарик Харламов. По словам Журавлева, такой дуэт вместе со съемочной командой сделал сюжет максимально насыщенным.

Помогали Антону Маслову создать этот волшебный мир. В кино огромная динамика. Это просто нескончаемый конвейер драматургических ходов. Это очень ярко, очень насыщенно. И мы, собственно, я, как комик, пытался насытить это все юмором рассказал Журавлев

Картина поможет ответить на многие вопросы как детей, так и взрослых, добавил он.

Сначала заставит задуматься, а потом люди найдут ответы благодаря нашему фильму. Мне кажется, это прекрасно, потому что "Колобок" — не просто очередная сказка, она учит классному, доброму, большому. И самое главное, она поможет многим людям разобраться в себе. Мне кажется, те проблемы, на которые мы отреагировали в нашем кино, очень популярны сейчас в обществе резюмировал актер

6 августа фильм, снятый при участии телеканала "Россия", появится на больших экранах.