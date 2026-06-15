Москва15 июн Вести.Зрителям представили постер и трейлер к новому фильму вселенной "Последнего богатыря" о Колобке.

"Последний богатырь. Колобок" можно будет посмотреть в кинотеатрах с 13 августа.

Мы создали большое и глубокое кино с яркими характерами, в котором каждая сцена — это событие и аттракцион, взаимодействие или трюк — от каскадерского до визуального. Наша сказка — это серьезный художественный и технологический вызов рассказал режиссер Антон Маслов

Фильм рассказывает о приключениях самого харизматичного жителя Белогорья - Колобка (Гарик Харламов), который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев), а также необычной девушки по имени Лада (Мила Ершова).

В кино можно будет увидеть, с какой коварной целью испекли Колобка, как ему удалось сбежать и как он скитался и попал в банду разбойников.