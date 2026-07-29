Москва29 июл Вести.Изначально режиссеру фильма "Последний богатырь. Колобок" предлагали отказаться от мехового плаща у персонажа Волка. Рассчитывая усилить брутальный образ героя, Антон Маслов оставил этот элемент одежды. Об этом заявил ИС "Вести" актер театра и кино Гоша (Юрий) Куценко.

Из-за специфичного костюма исполнять роль было "сложно", указал он.

Я как вижу, у меня слезы. Под 40 градусов в лесу было. Комары. И у меня был кожаный костюм, и были латы тяжеленные. И самое страшное, был меховой плащ шерстяной, 15-килограммовый. Килограммов восемь я сбросил. … Он [режиссер] говорит: "Идея! Давай ты останешься в плаще. Ты так выглядишь более брутально". Все-все пришлось делать так сказал Куценко

Режиссер фильма "Последний богатырь. Колобок" Антон Маслов изначально не знал о возможностях актера, сыгравшего пекаря Тихона. После сложного разговора артист убедил постановщика разрешить ему работать без дублера, рассказал исполнитель этой роли Дмитрий Журавлев.