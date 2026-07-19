Актриса сериала "Доярка из Хацапетовки" пересадила волосы и бросила пить Актриса сериала "Доярка из Хацапетовки" Осипова пересадила волосы и бросила пить

Москва19 июл Вести.Актриса Евгения Осипова, получившая известность после выхода сериала "Доярка из Хацапетовки", пересадила волосы и отказалась от алкоголя. О переменах в жизни знаменитости рассказывает KP.RU.

В публикации отмечается, что актрисе удалось похудеть на 17 килограммов за три месяца с помощью правильного питания. По словам Осиповой, она с огромным рвением взялась за преображение внешности и укрепление здоровья.

Актриса рассказала, что сделала пересадку волос в июне этого года в Турции, когда отдыхала с детьми. Поэтому в настоящий момент знаменитость временно носит парик во время спектаклей.

Кроме того, она отметила, что одной из главных составляющих ее новой жизни является отсутствие стресса.

Ранее Осипова рассказывала о причинах своего увольнения из Театра комедии.