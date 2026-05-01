Москва1 мая Вести.Актриса Ирина Горбачева рассказала, что потеряла возможность родить ребенка. Своим рассказом артистка поделилась на шоу "Есть вопросики".

38-летняя кинозвезда упомянула, что, когда она была в третьем классе, у нее умерла мама, и родные пытались скрывать это в течение двух месяцев. По мнению актрисы, трагедия оказала серьезное влияние на ее здоровье. По рассказу Ирины Горбачевой, до 14-летнего возраста она была "плоская как доска". Чтобы понять, почему у нее нет женского цикла, будущая артистка с бабушкой, которая ее воспитывала, пришли к врачу.

Мы с бабушкой пришли к гинекологу, сделали обследование и поняли, что яичники не просвечиваются, просто их не видно рассказала Ирина Горбачева

После серьезного обследования оказалось, что яичники практически не развились, также была обнаружена опухоль. Будущей актрисе пришлось удалить яичники. Как следует из рассказа актрисы, после операции она придерживалась гормональной терапии, но в 23 года прекратила ее из-за повышенного риска онкологии молочной железы и шейки матки. Как пишет портал Woman.ru, с 23 лет Ирина Горбачева живет в состоянии менопаузы. Также ей было рекомендовано удалить молочные железы, но пока она не может решиться на операцию.

Ирина Горбачева сообщила, что изначально полагала, что сможет "стать женщиной" только тогда, когда родит, и чувствовала себя поломанной из-за сложившейся ситуации. Актриса рассказала, что только со временем смогла принять произошедшее и начать легко говорить об этом.

Кинозвезда добавила, что у нее есть племянники и шесть крестников.