Мать троих детей скончалась в Бразилии из-за колоноскопии В Бразилии женщина умерла из-за осложнений после колоноскопии

Москва31 июл Вести.В Бразилии 41-летняя женщина умерла после осложнений, возникших во время плановой колоноскопии. Об этом сообщает портал Último Segundo.

Жительница Сан-Паулу прошла обследование в больнице 28 июля. Во время процедуры произошла перфорация кишечника. На следующий день женщине провели экстренную операцию.

Несмотря на шестичасовую лапаротомию с удалением части толстой кишки, у пациентки развились тяжелые осложнения. Она умерла в отделении интенсивной терапии. По информации медиков, повреждения затронули почти половину кишечника.

Мариана работала в школе и воспитывала троих детей в одиночку. Último Segundo выяснило, что серьезных проблем со здоровьем у нее не было, а осмотр прямой кишки стал для нее первым подобным обследованием. Сейчас тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Бразилии погибла в аварии известная певица Джессика Коста. В этот вечер она направлялась после концерта на следующее выступление в соседний город.