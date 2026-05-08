Бонни Тайлер ввели в кому после экстренной операции на кишечнике

Певицу Бонни Тайлер ввели в кому Бонни Тайлер ввели в кому после экстренной операции на кишечнике

Москва8 мая Вести.Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после экстренной операции на кишечнике. До этого исполнительницу срочно доставили в больницу в Португалии, где она проживает. Об этом сообщает газета Correio da Manha.

Стало известно, что исполнительницу хита Holding Out For A Hero ввели в искусственную кому в больнице Фару говорится в сообщении издания

По данным издания, певица находится в реанимации, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Операция прошла успешно, и сейчас она восстанавливается. Мы знаем, что вся ее семья, друзья и поклонники будут обеспокоены этой новостью и пожелают ей скорейшего и полного выздоровления отметил представитель певицы

Бонни Тайлер родилась в Великобритании в июне 1951 года. Музыкальную карьера певица начала в 1976 году с композиции Lost In France. Пик ее популярности пришелся на 1980–1990 года.