Певице Максим потребовалась госпитализация после похорон отца Певица Максим после похорон отца попала в больницу

Москва24 июл Вести.Певице Максим (настоящее имя – Марина Абросимова, по матери – Максимова) потребовалось лечение в стационаре в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Артистка рассказала, что несколько дней назад из жизни ушел ее отец.

На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение написала Максим

Певица предупредила, что врачи запретили ей выступления и перелеты, в связи с чем она вынуждена отменить концерт в Павлодаре (Казахстан), намеченный на 25 июля.

Исполнительница поблагодарила всех своих поклонников за поддержку, понимание и уважение к ее состоянию.

Отец Максим Сергей Абросимов умер 19 июля. Певица ранее сообщала, что он в течение 14 лет боролся с онкологическим заболеванием.