"Меня нельзя брать на слабо": МакSим объяснила произошедшее на концерте в Сочи Певица МакSим подтвердила, что на концерте в Сочи не была трезвой

Москва26 мая Вести.Певица МакSим (Марина Абросимова) высказалась о резонансном выступлении в концертном зале в "Роза Холл" в Сочи, которое три года назад обсуждали в СМИ. На шоу Басты "Вопрос ребром" артистка рассказала, что действительно не была трезвой во время того концерта.

Инцидент с выступлении произошел в марте 2023 года. Как писали СМИ, МакSим не смогла попасть в ноты и завершила концерт спустя полчаса после начала.

Я в хламину вышла на сцену. Ну как… Я не то, чтобы там была сильно пьяная. Во-первых, я, не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тот тур, который я запланировала рассказала МакSим на шоу Басты

По ее словам, она устроила концертный тур, который могла вынести только в 20 лет при хорошем состоянии здоровья, из-за вызова "на слабо". Певица уточнила, что ее нельзя "брать на слабо".

МакSим добавила, что во время тура была после тяжелой болезни и считала, что алкоголь может спасти ситуацию. Теперь певица убеждена, что должна была сразу извиниться перед публикой и сообщить, что у нее нет сил для выступления.

Артистка также упомянула, что предупреждала директора о необходимости не выпускать ее на сцену, если она выпьет.

Летом 2021 года МакSим была госпитализирована с тяжелым осложнением коронавирусной инфекции. Артистка пережила искусственную кому и клиническую смерть.