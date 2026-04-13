Бритни Спирс отправилась в рехаб после задержания за вождение в нетрезвом виде

Москва13 апр Вести.Американская певица Бритни Спирс отправилась на лечение в реабилитационный центр после задержания за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Представитель Спирс подтвердил изданию The Hollywood Reporter, что певица добровольно отправилась на реабилитацию в воскресенье говорится в сообщении

44-летняя поп-икона 2000-х была арестована 5 марта. Полиция сопроводила певицу в больницу для сдачи крови, а после отпустила ее.

Спирс должна предстать перед Верховным судом округа Вентура 4 мая.