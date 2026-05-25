Директор MaкSим объяснил, почему певица не смогла выступить на Кубке России

Москва25 мая Вести.Певица Марина Максимова (МакSим) не смогла спеть свой хит, песню "Знаешь ли ты?", на суперфинале Фонбет-Кубка России по футболу из-за концерта в Уфе. Об этом ТАСС заявил директор артистки.

МакSим выступала с песней "Знаешь ли ты?" после победного для "Спартака" финала Кубка России‑2022 против московского "Динамо". Композиция является неофициальным гимном болельщиков красно-белых.

У Марины был концерт в Уфе. Но она пожелала ребятам удачи до матча и поздравила после сказал он

Участниками концертной программы суперфинала текущего года стали Надежда Кадышева и группа "Тату".

Обладателем Кубка России -2026 стал "Спартак", одолевший в суперфинале "Краснодар" в серии пенальти.