Певица МакSим отменила выход своей книги из-за угроз дочерям МакSим заявила, что отменила выход книги из-за угроз "больших дядь" ее дочерям

Москва6 июл Вести.Певица МакSим (Марина Абросимова) объявила о том, что ее книга не выйдет в продажу. Причиной срыва издания артистка назвала угрозы в адрес ее родных.

На своей странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ) певица объяснила, что "большие дяди" позвонили в издательство и в типографию с "очень настойчивой просьбой" не выпускать книгу. МакSим отметила, что угрозы, среди прочего, поступали и ее детям.

Исполнительница поделилась с поклонниками, что вложила в эту книгу "всю душу", а над иллюстрациями работала вместе с художником.

Отмена проекта, по признанию МакSим, стала для нее ударом в сердце.