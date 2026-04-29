"Не думаю, что смогу жить с кем-то": Шарлиз Терон сделала заявление о любви Шарлиз Терон рассказала, что не верит в возможность совместной жизни с кем-то

Москва29 апр Вести.Американская и южноафриканская актриса Шарлиз Терон рассказала, что отказалась от свиданий и не думает, что когда-либо сможет жить с кем-то вместе. Соответствующие заявления она сделала на "Шоу Дрю Бэрримор".

Я не думаю, что когда-либо снова смогу жить с кем-то вместе поделилась актриса

Шарлиз Терон предполагает, что это связано с ее совместным проживанием с детьми. Актриса допустила, что все может измениться, когда ее дети станут взрослыми и начнут жить отдельно. Кинозвезда добавила, что в настоящее время дети у нее на первом месте, и она не хочет тратить время на романтические отношения.

Вместе с тем, по рассказу актрисы, ее дети хотят, чтобы у нее был роман. По словам Терон, дети спрашивают: "Мама, он тебе пишет?", а также просят сходить на свидание.

У Шарлиз Терон двое приемных детей из ЮАР – 13 и 11 лет. В 2013-2014 годах актриса встречалась с актером и кинорежиссером Шоном Пенном, была помолвлена с ним. В последние годы Шарлиз Терон не объявляла официально о новых серьезных отношениях. Актриса рассказывала, что использует приложения знакомств и что ей хватает связей без обязательств.