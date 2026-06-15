Дана Борисова рассказала, почему у нее нет отношений Дана Борисова объяснила, почему у нее нет отношений

Москва15 июн Вести.Российская телеведущая Дана Борисова в интервью Андрею Малахову рассказала, почему у нее нет отношений. Об этом сообщает ИС "Вести". Борисова заявила, что на мужчинах крест не ставила, но сближаться ни с кем не хочет.

Я не в отношениях, потому что у меня вообще нет внутренней необходимости к этому. Я ценю свое личное пространство, мне комфортно наедине с собой, поэтому для меня без разницы, есть мужчина, нет мужчины … Я не исключаю, что как-то произойдет так, что я захочу вступить в отношения. Но сейчас это чисто мой выбор, мне так комфортно и без необходимости сказала телеведущая

Ранее Борисова рассказала, что получала письмо от американского финансиста Джеффри Эпштейна с приглашением посетить его остров.