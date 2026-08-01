Баязитова объяснила, почему отказалась от свиданий в колонии Журналистка Баязитова намеренно отказалась от свиданий в колонии

Москва1 авг Вести.Журналистка Александра Баязитова запретила родственникам навещать ее в колонии, так как боялась, что пожилой матери станет плохо. Об этом она рассказала ИС "Вести".

Баязитова призналась, что за весь срок у нее не было ни одного свидания.

Я маме своей запретила и сестрам запретила привозить маму ко мне в колонию, поскольку мама у меня пожилой очень человек. Свидания там длительные – это три дня … Я очень боялась, что, не дай Бог, с мамой что-то случится … Без свиданий было довольно сложно, но для себя я решила, что так правильно, и я запретила. Поэтому у меня лично не было ни одного свидания. Как бы я намеренно на это пошла рассказала она

В ноябре 2023 года Баязитова была приговорена к пяти годам лишения свободы за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.

Ранее Баязитова рассказала, чего боялась, что ее могут не выпустить из колонии.