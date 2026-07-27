Москва27 июл Вести.Журналистка Александра Баязитова освободилась из ИК-1 Владимирской области. Информацию опубликовал "МК".

В ноябре 2023 года Баязитова была приговорена к пяти годам лишения свободы за вымогательство 1,2 млн рублей у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.

Из-за неадекватно сурового наказания дело Баязитовой получило большой общественный резонанс. Женщина подавала иск с просьбой о помиловании, ссылаясь на проблемы со здоровьем (сахарный диабет, гипертония, глаукома) и необходимость заботиться о больной маме. В УДО ей отказали.

В колонии Баязитова была швеей и, по словам служителей Фемиды, хорошо исполняла свои обязанности, порядок не нарушала.

Жалко только, что не удалось… выйти условно досрочно или заменить неотбытую часть на более мягкое наказание заявила Александра в интервью "МК"

По словам журналистки, в ИК-1 Владимирской области не все благополучно. Из-за позиции учреждения по отношению к осужденной последние несколько месяцев от женщины не было ни одного звонка, а письма приходили с задержкам.

В итоге журналистка полностью отбыла свой срок. Свою вину она не признала.