Москва20 мая Вести.Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) покинул места лишения свободы. Об этом сообщила основательница проекта "КМ20" Ольга Карпуть в Telegram-канале.

Журналист находился в заключении по делу о вымогательстве, по которому его задержали осенью 2022 года вместе с коммерческим директором Кириллом Сухановым и коллегой Тамерланом Бигаевым.

В феврале 2024 года суд назначил Романовскому наказание в виде семи лет лишения свободы, но уже в сентябре того же года срок был пересмотрен и сокращен до пяти лет колонии строгого режима. Следственные органы и суд установили, что Романовский, Суханов и Бигаев требовали 11 миллионов рублей у руководителя госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. В материалах дела указывалось, что денежные средства запрашивались в качестве платы за отказ от публикации порочащих сведений. Никто из фигурантов дела не признал свою вину.