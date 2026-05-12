Экс-советник президента ОКР Власенко, осужденный на 7 лет, освободился из СИЗО

Экс-советник президента ОКР, осужденный за мошенничество, вышел из СИЗО по УДО Экс-советник президента ОКР Власенко, осужденный на 7 лет, освободился из СИЗО

Москва12 мая Вести.Бывший советник президента Олимпийского комитета России Алексей Власенко вышел из СИЗО, получив условно-досрочное освобождение. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

В 2024 году Таганский суд Москвы приговорил экс-чиновника к семи годам по обвинению в мошенничестве. По данному делу также проходили четыре фигуранта. Все они получили длительные сроки заключения за мошенничество в особо крупном размере.

Суд в Москве принял решение освободить Власенко по УДО сказал собеседник агентства

Иных деталей в публикации не приводится.