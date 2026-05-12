Москва12 маяВести.Бывший советник президента Олимпийского комитета России Алексей Власенко вышел из СИЗО, получив условно-досрочное освобождение. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
В 2024 году Таганский суд Москвы приговорил экс-чиновника к семи годам по обвинению в мошенничестве. По данному делу также проходили четыре фигуранта. Все они получили длительные сроки заключения за мошенничество в особо крупном размере.
Суд в Москве принял решение освободить Власенко по УДОсказал собеседник агентства
