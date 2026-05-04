Один из экс-руководителей ЛДПР Абельцев может получить 8 лет за мошенничество

Прокурор потребовал для одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева 8 лет Один из экс-руководителей ЛДПР Абельцев может получить 8 лет за мошенничество

Москва4 мая Вести.Гособвинение потребовало признать одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева виновным по делу о мошенничестве и назначить ему наказание в виде 8 лет заключения в колонии, передает ТАСС из зала Тверского суда Москвы.

Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обманул потерпевшего, сообщив ему, что якобы имеет возможность за денежное вознаграждение трудоустроить его в качестве помощника депутата.

Прошу признать Абельцева виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей заявила прокурор

Ранее сообщалось, что свою вину Абельцев признал, ущерб возместил, а потерпевший не имеет больше претензий к обвиняемому.