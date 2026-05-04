Москва4 маяВести.Гособвинение потребовало признать одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева виновным по делу о мошенничестве и назначить ему наказание в виде 8 лет заключения в колонии, передает ТАСС из зала Тверского суда Москвы.
Абельцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он обманул потерпевшего, сообщив ему, что якобы имеет возможность за денежное вознаграждение трудоустроить его в качестве помощника депутата.
Прошу признать Абельцева виновным и окончательно назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом 1 млн рублейзаявила прокурор
Ранее сообщалось, что свою вину Абельцев признал, ущерб возместил, а потерпевший не имеет больше претензий к обвиняемому.