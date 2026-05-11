Москва11 мая Вести.Директор театра Вахтангова Кирилл Крок и блогер Сорян (Сурен Каграманов) урегулировали конфликт по делу о клевете мировым соглашением. Об этом сообщил агентству ТАСС потерпевший.

По словам Крока, Каграманов предложил заключить мировое соглашение, поскольку по уголовному делу о клевете ему грозило до трех лет лишения свободы. Блогер публично извинился, а также согласился на определенные финансовые условия.

Он подчеркнул, что за свои слова нужно уметь отвечать.

Нельзя говорить в публичном пространстве все что вздумается цитирует Крока агентство ТАСС

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Крока после того, как Каграманов обвинил его в обналичивании денег, хищении бюджетных средств и издевательствах над артистами.

Материалы дела поступили на рассмотрение мирового судьи судебного участка №349 в Москве. Крок заявил, что распространенные сведения порочат его честь и достоинство, а также подрывают репутацию.