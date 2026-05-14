Сенатор Салпагаров заключил мировое соглашение по иску об изъятии имущества

Москва14 мая Вести.Столичный суд удовлетворил ходатайство об утверждении мирового соглашения сенатора Ахмата Салпагарова с Генпрокуратурой по иску об изъятии его имущества, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

По данным агентства, речь идет о частичном прекращении производства по гражданскому делу по антикоррупционному иску к сенатору Салпагарову, экс-главе Карачаевского городского округа Сапарбию Лайпанову и их доверенных лицам и аффилированным с ними организациям.

Ранее Генпрокуратура подала иск … с требованием изъять в доход государства строительную компанию "Кубанское" стоимостью около 4 млрд рублей, земельные участки и 196,6 млн рублей говорится в публикации

Ответчиками являлись 27 граждан и пять компаний.

Уточняется, что по версии прокуратуры, будущие ответчики купили земли Тебердинского национального парка по заниженной цене и построили на них пятизвездочный отель. Это произошло в 2000-х годах.

Ответчики не согласны с позицией надзорного ведомства.