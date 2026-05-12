Дело экс-главы района Петербурга прекращено после получения им награды на СВО

Суд прекратил дело экс-главы района Петербурга Ильина, награжденного на СВО Дело экс-главы района Петербурга прекращено после получения им награды на СВО

Москва12 мая Вести.Дело экс-главы района Санкт-Петербурга Эдуарда Ильина, обвиняемого во взятках, прекратили после получения награды на СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, передает ТАСС.

Решение о прекращении уголовного дела вынес Василеостровский районный суд города.

Уголовное преследование в отношении Ильина прекращено в связи с награждением государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы сказано в сообщении

Ильина задержали в феврале 2024 года. К тому времени он был заочно арестован и находился в розыске по делу о получении взяток на 5,6 млн рублей за покровительство частной охранной деятельности при исполнении госконтрактов.

Впоследствии экс-чиновника обвинили по статьям о служебном подлоге и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также в превышении должностных полномочий.

После заключения контракта с Минобороны в декабре 2024 года суд приостановил производство и освободил фигуранта из-под стражи.