Москва8 маяВести.Иск Генпрокуратуры к бывшему главе "Пантеона защитников Отечества" Вячеславу Филиппову удовлетворен. С него взыскано более 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.
Вердикт вынес Красногорский городской суд. Также имущество и деньги взысканы с жены экс-главы мемориала и его подельника Олега Суворова.
Суд постановил исковые требования Генпрокуратуры к Филиппову, Филипповой и Суворову удовлетворитьговорится в публикации
Иск был подан в связи с нарушением Филипповым и Суворовым антикоррупционного законодательства. Бывшего главу "Пантеона" обвинили в получении взятки в виде автомобиля от Суворова.
Общая сумма двух антикоррупционных исков составила 510 млн рублей.