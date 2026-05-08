Более 500 млн руб. взыскали с экс-главы "Пантеона защитников Отечества"

Москва8 мая Вести.Иск Генпрокуратуры к бывшему главе "Пантеона защитников Отечества" Вячеславу Филиппову удовлетворен. С него взыскано более 500 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Вердикт вынес Красногорский городской суд. Также имущество и деньги взысканы с жены экс-главы мемориала и его подельника Олега Суворова.

Суд постановил исковые требования Генпрокуратуры к Филиппову, Филипповой и Суворову удовлетворить говорится в публикации

Иск был подан в связи с нарушением Филипповым и Суворовым антикоррупционного законодательства. Бывшего главу "Пантеона" обвинили в получении взятки в виде автомобиля от Суворова.

Общая сумма двух антикоррупционных исков составила 510 млн рублей.