У экс-главы таможни Подмосковья требуют изъять имущество на 500 млн рублей

Москва15 апр Вести.Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому об изъятии 56 объектов движимого и недвижимого имущества на общую сумму 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зеленоградского суда.

Ответчиками по иску также выступают члены семьи Романовского и доверенные лица. Среди подлежащих изъятию в доход государства - жилые и нежилые помещения, земельные участки и автомобили премиум-класса.

Бывший глава таможни Подмосковья приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности сказано в сообщении

Романовский не имел права заниматься бизнесом, так как занимал должности в ФТС, уточняется в публикации.