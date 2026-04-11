У экс-главы Роспотребнадзора по Челябинской области изъяли почти 5 млн рублей

Почти 5 млн рублей изъяли у экс-главы Роспотребнадзора по Челябинской области

Москва11 апр Вести.Судебные приставы обратили в доход государства почти 5 миллионов рублей бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова, передает ТАСС.

Взыскание произошло по иску Генпрокуратуры РФ.

Данная денежная сумма эквивалентна стоимости имущества бывшего чиновника. На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство уточняет агентство

Экс-руководитель челябинского управления ранее незаконно совмещал госслужбу с предпринимательской деятельностью. Заработанные неправомерно средства он тратил на элитные недвижимость и автомобили.

В перечне имущества Семенова – 6 квартир, 3 жилых дома, 18 земельных участков в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средств.