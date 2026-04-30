В доход государства обратили имущество экс-начальника таможни Москвы на 500 млн Суд конфисковал имущество бывшего начальника московской таможни Романовского

Москва30 апр Вести.Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрел иск о конфискации имущества к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому, членам его семьи и доверенным лицам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что денежные средства, автомобили и недвижимость были приобретены коррупционным путем. Общая сумма добытого таким образом имущества составила более 500 млн рублей.

Суд обратил в доход государства объекты недвижимого имущества в Ставрополе, автомобили говорится в сообщении

Также с Романовского взыскали 60 000 000 рублей и государственную пошлину, которая составила 900 000 рублей.