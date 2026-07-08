Почти сто объектов недвижимости изъяли у экс-главы Совета судей Момотова У экс-главы Совета судей Момотова изъяли 97 объектов недвижимости

Москва8 июл Вести.По решению Останкинского районного суда Москвы Федеральная служба судебных приставов (ФССП) обратила в доход государства имущество экс-судьи Верховного суда и бывшего председателя Совета судей Виктора Момотова, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, признав активы Момотова приобретенными с нарушением требований законодательства, отмечает издание.

В рамках исполнения судебного решения в собственность государства было обращено 97 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодаре, Воронеже, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде говорится в публикации

В ФССП уточнили, что судебные приставы обеспечили передачу государству двух земельных участков в Ростове-на-Дону и Вологде, принадлежавших самому Момотову, а также 18 земельных участков, зарегистрированных на его сына, и 77 земельных участков и объектов недвижимости, оформленных на аффилированного с бывшим судьей предпринимателя.

В конце мая сообщалось, что Виктор Момотов лишился статуса судьи в отставке.