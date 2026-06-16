Москва16 июн Вести.Суд обязал сына бывшего Верховного судьи Адыгеи Аслана Трахова освободить жилой дом и выплатить задолженность в размере 326 109 рублей за использование недвижимости, которая была конфискована по решению инстанции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

С соответствующим иском обращалось Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Волжский городской суд Волгоградской области обязал сына бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея в отставке Трахова А.И. освободить жилой дом от личных вещей, а также выплатить задолженность за фактическое использование ранее конфискованных объектов недвижимости… Решение в законную силу не вступило говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Генпрокуратура подала иск об обращении имущества Трахова в доход государства после того, как ведомство установило нарушения антикоррупционного законодательства.

Указывается, что стоимость имущества Трахова и его доверенных лиц во время его руководства судом значительно превышала официальные доходы.