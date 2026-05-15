Суд конфисковал 310 млн рублей у семьи бывшего главы Соцфонда в Дагестане У экс-главы Соцфонда в Дагестане конфисковали имущество на 310 млн рублей

Москва15 мая Вести.Буйнакский суд Дагестана принял сторону прокуратуры и обратил в доход государства недвижимость, записанную на экс-главу районного отделения Социального фонда и его родственников. Общая цена конфискованных активов - более 310 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Буйнакский районный суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации недвижимости, приобретенной бывшим руководителем местного отделения Социального фонда России и членами его семьи. Стоимость изъятого имущества превышает 310 миллионов рублей говорится в публикации

По данным следствия, с 2009 по 2024 год совокупный законный доход чиновника, его гражданской супруги и сестры составил порядка 11 миллионов рублей. Однако в течение данного периода на их имя было оформлено имущество кадастровой стоимостью более 78 миллионов рублей, а рыночной - свыше 310 миллионов рублей. Чиновник не смог подтвердить законное происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость.

Суд постановил изъять в пользу государства шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тысячи квадратных метров, два участка земли, а также 72-метровую квартиру, оформленную на гражданскую жену фигуранта. Вся недвижимость находится в городе Буйнакске. В отношении этих активов введен арест и запрет на любые сделки с ними.