Москва15 маяВести.Буйнакский суд Дагестана принял сторону прокуратуры и обратил в доход государства недвижимость, записанную на экс-главу районного отделения Социального фонда и его родственников. Общая цена конфискованных активов - более 310 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона.
По данным следствия, с 2009 по 2024 год совокупный законный доход чиновника, его гражданской супруги и сестры составил порядка 11 миллионов рублей. Однако в течение данного периода на их имя было оформлено имущество кадастровой стоимостью более 78 миллионов рублей, а рыночной - свыше 310 миллионов рублей. Чиновник не смог подтвердить законное происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость.
Суд постановил изъять в пользу государства шестиэтажное нежилое здание площадью около 2,8 тысячи квадратных метров, два участка земли, а также 72-метровую квартиру, оформленную на гражданскую жену фигуранта. Вся недвижимость находится в городе Буйнакске. В отношении этих активов введен арест и запрет на любые сделки с ними.