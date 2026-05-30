Москва30 мая Вести.На свободу вышла Анастасия Фелонюк – участница финансовой пирамиды Smart Buyers, обманувшая почти 3 тысячи вкладчиков на 915 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

Женщина отсидела двухлетний срок в женской ИК-2 в Мордовии и получила условно-досрочное освобождение две недели назад.

Финансовая пирамида действовала с 2020 по 2021 год.

Анастасия Фелонюк вместе с сообщниками использовали популярных блогеров для продвижения мошеннической схемы, обещая до 100% дохода от закупки медицинского оборудования. Контентмейкеры получали от 10 до 30% от вкладов сказано в публикации Telegram-канала

Без денег остались 2875 человек из 15 регионов России, большинство из них проживали в Кабардино-Балкарии.

На суде адвокаты Фелонюк заявили, что она получила лишь незначительные проценты от суммы присвоенного, а 27 миллионов рублей организаторы Smart Buyers перевели себе.

Известно, что мошенница заключила досудебное соглашение и была приговорена к 3,5 годам колонии.