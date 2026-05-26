Инвесторы потеряли более 200 млн рублей, вложившись в производство косметики Инвесторы, потерявшие сотни миллионов на производстве косметики, обратятся в СК

Москва26 мая Вести.Инвесторы по всей России потеряли более 200 млн рублей, вложившись в производство косметики, которая, по словам организатора инвестиционной пирамиды, должна была совершить революцию на рынке косметологических услуг. Пострадавшие в интервью ИС "Вести" рассказали, как владелец бренда оправдывала задержку выплат.

Десятки предпринимателей лишились крупных сумм денег и оказались втянуты в финансовую пирамиду. Инна Богомолова убеждала инвестировать в якобы успешный бизнес – производство косметики Seahava ("Сихава"), которая, по ее словам, вскоре должна была совершить чуть ли не революцию на рынке.

Запущен процесс производства некого уникального продукта, который называется спрей-вуаль, это средство от пота, которое планируется к продаже за границей, а именно в Эмиратах (Объединенных Арабских Эмиратах. – Прим. ред.), Саудовской Аравии рассказала пострадавшая Анна Озернюк об одном из продуктов бренда

Богомолова обещала вкладчикам доход до 15% в месяц. Она уверяла, что заказов много, но ей нужны еще деньги. Инвесторы ей верили, несли сбережения и даже брали кредиты. В один момент предпринимательница прекратила выплаты, ссылаясь на неназванные проблемы.

Она мне сказала, что может быть она мне вернет деньги в мае или в июне, потому что поставщики ее подставили и не возвращают ей ни товар, ни деньги, ничего не хотят, и она из своих собственных средств, бедная несчастная [будет возвращать деньги] поделилась пострадавшая Яна Платонова

Чтобы компенсировать убытки, Богомолова обещала возить телефоны из-за границы, чтобы продавать в России. И снова люди поверили ей и понесли деньги. Но и это оказалось ложью. Предпринимательница закрыла офис в Москве и уехала за границу, взяв с вкладчиков, как говорят, больше 200 млн рублей.

Человек просто втерся в доверие, воспользовался ситуацией и забрал деньги у людей. Она тратила эти денежные средства на себя, на свое усмотрение, брала дальше кредиты рассказала адвокат Евгения Рубанова

По некоторым данным, Богомолова продолжает собирать закупки, искать новых клиентов, заключать с ними договоры и брать с них денежные средства. Пострадавшие инвесторы собираются обратиться в Следственный комитет, чтобы завели уголовное дело и помогли им вернуть деньги, а предполагаемую аферистку просят объявить в международный розыск.

Ранее в Дагестане суд приговорил уроженца Ленинграда к четырем годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды с причинением потерпевшим ущерба на сумму более 585 миллионов рублей.