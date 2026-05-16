Клиентка пострадала из-за "укола красоты" на дому у косметолога в Подмосковье "МК": клиентка пострадала из-за "укола красоты" на дому в Подмосковье

Москва16 мая Вести.Клиентка пострадала из-за процедуры по омоложению кожи на дому у косметолога в подмосковном Красногорске, так как мастер ввела запрещенный препарат. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации издания, обычно клиентка записывалась на процедуры в салон, но в тот раз мастер предложила оказать услугу - инъекцию гиалуроновой кислоты - на дому. Косметолог порекомендовала клиенке новый препарат, но название его не сообщила.

По данным издания, для "укола красоты" был применен дермахил. Хотя, по информации из открытых источников, российское законодательство рассматривает любые "уколы красоты" как медицинское вмешательство, которое должно проводиться только в лицензированной клинике. При этом клиентка пыталась говорить мастеру о наличии аллергии на некоторые лекарства, но та давила, и посетительница решила уступить.

Издание пишет, что сразу после процедуры у клиентки на коже возникли на шее папулы – подкожные образования. Спустя время они не исчезли, к ним добавились болезненные ощущения и повышение уровня сахара в крови. Клиентке пришлось проходить лечение и реабилитацию, указало издание.

Пострадавшая обратилась в полицию и в суд, после чего стало известно, что у косметолога не было необходимой лицензии. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного осуществления медицинской деятельности.

Красногорский суд вынес решение, что клиентке должны выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей, а также возместить расходы на лечение – свыше 100 тысяч рублей, нотариуса, анализы, почту и госпошлину.