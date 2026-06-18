У Александры Митрошиной по решению суда конфисковали 115 млн рублей Блогер лишилась 115 млн рублей по решению суда

Москва18 июн Вести.По делу о легализации денег Тверской районный суд удовлетворил требование прокураторы о конфискации у блогера Александры Митрошиной 115 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд конфискует 55 млн рублей, вырученных от продажи квартиры на Краснопресненской набережной, и 60,2 млн рублей, подлежащих возврату застройщику по договору долевого участия на Большой Дмитровке. Обвинение считало эти операции частью схемы по отмыванию денег, полученных в результате неуплаты налогов.

Ранее сообщалось, что столичный суд приговорил Митрошину к трем годам условно, признав ее виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере.