Обвинение просит для блогера Саши Митрошиной 3 года колонии Прокурор запросил 3 года колонии для блогера Саши Митрошиной

Москва17 июн Вести.Прокурор запросил 3 года колонии для блогера Саши Митрошиной, обвиняемой в отмывании средств в особо крупном размере, передает Telegram-канал "112".

Прокурор запросил 3 года колонии блогеру Саше Митрошиной по делу об отмывании 127 млн рублей. Митрошина частично признала вину и не оспаривает свою причастность к финансовым аферам по дроблению бизнеса говорится в сообщении источника

По версии следствия, в период с 2020-го по 2022 год Митрошина, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере онлайн-обучения и продаж, не желая уплачивать НДС и НДФЛ, использовала контролируемые ей ИП, применяя упрощенную систему налогообложения.

Ее задержали в марте 2025 года в Сочи. Процесс по рассмотрении уголовного дела в отношении фигурантки начался в декабре в Тверском районном суде Москвы.