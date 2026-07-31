Блогеру Гасанову запросили 6 лет колонии заочно по обвинению в легализации денег

Блогеру Гасанову запросили 6 лет колонии заочно по обвинению в отмывании денег Блогеру Гасанову запросили 6 лет колонии заочно по обвинению в легализации денег

Москва31 июл Вести.Блогеру Гусейну Гасанову, обвиняемому в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), запросили 6 лет колонии заочно. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гособвинителя.

Уголовное дело рассматривает в заочном режиме Пресненский районный суд Москвы.

Прошу назначить Гасанову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. Назначенное наказание прошу считать заочным приводятся слова гособвинителя

Также в бюджет РФ требуют обратить недвижимость блогера стоимостью 46 млн рублей.

По версии следствия, Гасанов не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей, а затем легализовал их, купив недвижимость на общую сумму более 68 млн рублей.

Гасанов покинул Россию в конце февраля 2025 года, он находится в розыске.