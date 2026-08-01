Москва1 авг Вести.Освободившаяся из ИК-1 Владимирской области журналистка Александра Баязитова во время отбывания приговора в колонии подвергалась мучениям и физическим страданиям. Об этом ИС "Вести" заявил журналист Евгений Попов.

[Баязитова] никого не убила, не ограбила, никому не причинила физических увечий, тем не менее человек за решеткой, человек подвергается на самом деле, давайте вещи своими именами называть, мучениям и физическим страданиям. Все то, что прописано в законодательстве делать нельзя – все было к ней применено. Зачем? Почему? Хорошо, что она вышла на свободу, я ей желаю только удачи сказал журналист

Ранее Баязитова рассказывала, что запрещала родственникам навещать ее в колонии, так как боялась, что пожилой матери станет плохо.

В ноябре 2023 года журналистка была приговорена к пяти годам лишения свободы за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. Баязитова вышла на свободу 27 июля этого года.