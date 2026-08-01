Журналистка Баязитова рассказала, чего боялась перед освобождением Баязитова рассказала о страхе, что ее не выпустят из тюрьмы

Москва1 авг Вести.Журналистка Александра Баязитова, которая 27 июля освободилась из ИК-1 Владимирской области, боялась, что ее не выпустят. Об этом она рассказала ИС "Вести".

Мне другие осужденные, [когда] наступал конец срока, говорили, что у них вот такая паранойя – что сейчас что-то случится и их не выпустят. Вот они считали тоже дни, как и все. Я думала, что как-то все странно. И у меня тоже, чем ближе к концу срока, тем больше такая паранойя: а вдруг сейчас что-то случится и меня не выпустят. Вот что-то такое вот, не знаю, возьмут и не выпустят. Оно нерациональное, такое ощущение совершенно, просто вот оно крутится в голове, так вот: а вдруг, а что-то вот такое будет?! рассказала она

В ноябре 2023 года Баязитова была приговорена к пяти годам лишения свободы за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.

Ранее Баязитова рассказала, что в колонии газеты выписывали только она и блогер Елена Блиновская.