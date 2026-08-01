Баязитова: в колонии газеты выписывали только я и Блиновская

Баязитова рассказала, что в колонии газеты выписывали только она и Блиновская Баязитова: в колонии газеты выписывали только я и Блиновская

Москва1 авг Вести.Освободившаяся из ИК-1 Владимирской области журналистка Александра Баязитова рассказала ИС "Вести", что в колонии газеты выписывали только она и блогер Елена Блиновская.

Новости знала практически только я, потому что мне друзья выписали газеты. Фактически газеты, вот тысяча человек в колонии, выписывали только я и Блиновская… Мы [с Блиновской] в разных отрядах, но, разумеется, пересекались… Она получает газеты, соответственно, ну я раздаю газеты всем окружающим, и она, наверное, тоже раздает всем окружающим, чтобы люди читали рассказала журналистка

В ноябре 2023 года Баязитова была приговорена к пяти годам лишения свободы за вымогательство 1,2 миллиона рублей у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.