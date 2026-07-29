Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену

В Москве осудили журналистку Шипачеву по делу о госизмене Журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену

Москва29 июл Вести.Мосгорсуд 29 июля вынес приговор в отношении журналистки Дарьи Шипачевой по делу о государственной измене – ей назначено 12 лет колонии общего режима, передает ТАСС.

Кроме того, ей назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Признать Шипачеву виновной и назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год приводит агентство слова судьи

Слуашение уголовного дела проходило в закрытом режиме.

Шипачева работала с РБК, "Лента.ру", "Такие дела", Forbes, Wonderzine и Reminder.