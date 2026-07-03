Фигуранты дела о покушении на Симоньян получили сроки от 6 до 20 лет

Фигурантов дела о покушении на Симоньян приговорили к срокам от 6 до 20 лет Фигуранты дела о покушении на Симоньян получили сроки от 6 до 20 лет

Москва3 июл Вести.Двенадцать фигурантов уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян получили сроки от шести до 20 лет лишения свободы. Соответствующий приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд в Москве сообщили в Генпрокуратуре.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в организации и участии в деятельности террористической организации, содействии террористической деятельности, приготовлении к убийству, покушении на незаконное приобретение оружие и боеприпасов, разбое, хулиганстве, публичных призывах к экстремизму и возбуждении ненависти либо вражды.

Основного фигуранта дела Михаила Балашова приговорили к 20 годам лишения свободы, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остального срока – в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф 800 тысяч рублей.

Остальным участникам назначены сроки от 6 до 18 лет лишения свободы и штрафы сказано в сообщении

Суд установил, что в августе 2022 году Балашов создал в Москве ячейку "Чистая кровь" и возглавил ее. В речение года он привлек в нее еще 11 человек. Участники сообщества совершили ряд преступлений, в том числе экстремистского характера. Видеозаписи своих деяний они публиковали в мессенджере.

В июне 2023 года к нему обратились неизвестные с предложением за денежное вознаграждение убить журналистку Маргариту Симоньян. Дав согласие, он привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства, в свою очередь, передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. Не позднее 13 июля того же года неустановленные лица спрятали автомат и 90 патронов к нему в гараже на улице Вавилова в Москве, о чем сообщили Балашову, который прибыл к данному гаражу, но был задержан силовиками.