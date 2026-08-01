Москва1 авг Вести.Освободившаяся из колонии журналистка Александра Баязитова выразила благодарность коллегам за поддержку. Об этом она заявила ИС "Вести".

Для меня это было … удивлением … Спасибо, уважаемые коллеги, не знаю, чем я заслужила вот такую вот поддержку от вас. Спасибо вам большое … Это было … неожиданно, это было безумно, конечно, приятно сказала она

В ноябре 2023 года Баязитова была приговорена к пяти годам лишения свободы за вымогательство 1,2 млн рублей у топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. Журналистка подавала иск с просьбой о помиловании, ссылаясь на проблемы со здоровьем (сахарный диабет, гипертония, глаукома) и необходимость заботиться о больной маме. В УДО ей отказали.