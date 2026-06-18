Суд запретил обвиняемой в публикации порно Шурыгиной пользоваться интернетом Обвиняемой в распространении порно Шурыгиной запретили заходить в интернет

Москва18 июн Вести.Суд ограничил использование интернета и сотовой связи фигурантке дела о распространении порнографических материалов Диане Шурыгиной, которая сейчас находится под домашним арестом.

Шурыгиной полностью запретили заходить в интернет, отправлять и получать почтовую корреспонденцию, за исключением официальных обращений в госорганы и отделы судебной документации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в органах правопорядка.

Суд также ограничил круг общения обвиняемой: ей запрещено контактировать со свидетелями, другими фигурантами уголовного дела, а также с любыми лицами, обладающими информацией о ходе расследования.

При этом право на связь с адвокатами, законными близкими родственниками и следователями у Шурыгиной сохраняется в установленном процессуальном порядке.

Ранее сообщалось, что Шурыгиной грозит от двух до шести лет лишения свободы. Ей инкриминируют распространение материалов порнографического характера группой лиц по предварительному сговору.