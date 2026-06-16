Судьба Шурыгиной зависит от итогов комплексной экспертизы, объяснил юрист Юрист Матюшенков: судьба Шурыгиной зависит от итогов комплексной экспертизы

Москва16 июн Вести.От итогов комплексной экспертизы зависит судьба блогера Дианы Шурыгиной, которая была отправлена под домашний арест после обвинения в распространении порнографии. Таким мнением с KP.RU поделился юрист, замдиректора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков.

Юрист отметил, что строго определения порнографии в российском законодательстве пока нет, поэтому в подобных вопросах ключевая роль отводится экспертизе.

Прежде всего назначается комплексная экспертиза, которая должна ответить на главный вопрос: относятся ли исследуемые материалы к порнографическим или речь идет об эротическом контенте сказал он

Шурыгиной грозит от двух до шести лет лишения свободы. Ей вменяется распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.