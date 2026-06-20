В деле Шурыгиной о распространении порнографии фигурируют еще два человека Двое фигурантов дела Шурыгиной отправлены под домашний арест

Москва20 июн Вести.По делу о распространении порнографии вместе с блогером Дианой Шляниной (Шурыгиной) задержаны еще двое фигурантов, оба они отправлены под домашний арест, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест отметил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что Шурыгиной предъявили обвинение в распространении порнографии, у нее прошел обыск. Сама она до 19 июля находится под домашним арестом, однако, по данным некоторых источников, продолжает продавать доступ к своему закрытому Telegram-каналу с порноконтентом.

Диана Шурыгина стала популярна после того, как ее история об изнасиловании в 16-летнем возрасте получила широкую огласку. Вскоре после съемок Шурыгина начала встречаться с оператором Первого канала Андреем Шляниным, за которого впоследствии вышла замуж. Развелись супруги в 2019 году.