Дана Борисова рассказала о письме от Эпштейна с приглашением на остров Дана Борисова заявила, что получала письмо от Эпштейна с приглашением на остров

Москва15 июн Вести.Российская телеведущая Дана Борисова получала письмо от американского финансиста Джеффри Эпштейна с приглашением на его остров. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Борисова поделилась, что недавно разбирала свою почту и обнаружила там письмо 2012 года.

Обнаружила письмо от небезызвестного персонажа. [Эпштейн] … приглашал меня на свою вечеринку. Правда, я понятия не имела, что это такое. Обещал, что мне очень понравится на его прекрасном острове, что он сделает все, чтобы я была счастлива. И сейчас, конечно, эта информация меня заставляет смущаться… Я уверена, там были бы настоящие приключения. Но, слава богу, этого не произошло сказала телеведущая

Сегодня, 15 июня, Дане Борисовой исполнилось 50 лет.

Ранее суд в США обнародовал предсмертную записку, которую якобы оставил Эпштейн.