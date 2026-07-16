Вэнс признал, что США облажались с выстраиванием коммуникации по делу Эпштейна

Вэнс: власти США облажались с делом Эпштейна Вэнс признал, что США облажались с выстраиванием коммуникации по делу Эпштейна

Москва16 июл Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что администрация американского лидера Дональда Трампа выстроила неправильную коммуникацию вокруг публикации документов по делу Джеффри Эпштейна. Об этом он рассказал в подкасте Джо Рогана, его слова приводит Associated Press.

По его словам, власти "облажались" с подачей информации, но это было сделано не для того, чтобы что-то скрыть.

Мы абсолютно облажались с коммуникацией вокруг темы с файлами Эпштейна. Просто облажались. Но думаю ли я, что причина, по которой мы облажались с коммуникацией, в том, что мы пытались что-то скрыть? Нет признался Вэнс

По его мнению, главную ошибку допустила экс-генпрокурор Пэм Бонди, заявившая, что предполагаемый список людей, связанных с Эпштейном, "лежит на столе прямо сейчас".

Вэнс отметил, что Минюст США при Бонди раздавал консервативным блогерам папки с пометками "Файлы Эпштейна: этап 1" и "Рассекречено".

Вице-президент США пояснил, что бывшая генпрокурор, скорее всего, действовала без злого умысла. По его словам, она просто преувеличила масштаб имеющихся материалов.

В итоге ее "поджарили" в публичном пространстве, что подорвало доверие к усилиям администрации по обеспечению прозрачности заключил вице-президент

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести", что жена экс-президента США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон лгала во время дачи показаний в Конгрессе по делу финансиста Джеффри Эпштейна.